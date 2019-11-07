Riva Kavşağı'nda minibüs devrildi, yaralılar var (1)
6 saat önce
KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
KUZEY Çevre Otoyolu Riva
Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı. Kazada minibüste bulunanlardan bazıları yaralandı
Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden minibüs, tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüste bulanan yaralılara müdahale ediyor.
- İstanbul
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