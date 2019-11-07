Son Dakika Haberleri: Riva Kavşağı'nda minibüs devrildi, yaralılar var (1)
Son Dakika Güncel Riva Kavşağı'nda minibüs devrildi, yaralılar var (1)

Riva Kavşağı'nda minibüs devrildi, yaralılar var (1)

6 saat önce

KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı.

Riva Kavşağı'nda minibüs devrildi, yaralılar var (1), System.String[]
KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı. Kazada minibüste bulunanlardan bazıları yaralandı

Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden minibüs, tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüste bulanan yaralılara müdahale ediyor.


- İstanbul
Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
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