Riva Koşusu için kayıtlar başladı - Son Dakika

Riva'da 9 Şubat 2020 Pazar günü yapılacak yarışlar için kayıtlar başladı.

Beykoz Belediyesi ve Macera Akademisi tarafından 7'den 70'e tüm sporseverleri doğayla buluşturmak, sağlıklı yaşam ve ilçenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 3.'sü yapılacak Riva Koşusu, sporun günlük hayatta daha fazla yer almasını amaçlıyor.



Riva merkezden başlayarak, 5 kilometre koşulduktan sonra koylardan dönüş yapılmasıyla düzenlenecek yarış toplam 10 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucuları da 500 metrelik parkurda koşacak.



Sporseverlere doğada heyecan dolu bir yarış deneyimi yaşatacak koşuya geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşık bin kişinin katılması bekleniyor.



Yarışmacılar farklı yaş gruplarında tasnif edilecek ve ilk 3'e girenler sürpriz ödüller kazanacak.



Sporcular için antrenman ve yarışlara hazırlık niteliği taşıyan organizasyon, her yaştan sporsever, aileler ve ilçe sakinleri için spor ve doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu fırsatı sunacak.



Riva Koşusu'na katılmak isteyenler kayıtlarını, 5 Şubat saat 15.00'e kadar www.rivakosu.com adresinden, 9 Şubat tarihinde ise Riva Meydanı'nda oluşturulacak kayıt masalarından kayıt yaptırabilecek.



Kayıtlı yarışmacılar için spor malzemeleri ve göğüs numaralarını içeren kit dağıtımı, 9 Şubat tarihinde etkinlik alanında kurulacak kayıt masalarından yapılacak.