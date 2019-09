Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Riva ve Florya'da beklentilerinin umdukları gibi olmadığını söyledi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ın vefatının 28. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'ı temsil edenlerin, her adımda, her sözde ve divan kürsülerinden rastgele hitabete çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Cengiz, "Dün Emlak Konut Genel Müdürü ve yönetim kurulu başkanıyla odamda bir araya geldik. Son divanda durup dururken, Kemerburgaz konusunun neden gündeme geldiğini o an çözememiştim. Ben komplo teorisi demiyorum, asla öyle bir şey düşünmüyorum ama izliyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Devletimizden bir çözüm yolu arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devletin asla bir sivil toplum kuruluşuna cephe almayacağını belirten Galatasaray Kulübü Başkanı, şöyle devam etti:

"Bizim için öncelikli olan devlettir ve onu oluşturan millettir. Biz, devletimize en ufak bir zarar gelsin istemiyoruz ama maalesef anlattığım gibi Kemerburgaz'ın üzerinde bize terk edilen arazi sakat ve buradaki madenci ile ilgili tedbir kararı alındığını devletin ilgili kurumlarının geç öğrendiğini öğrendik. Tedbir kararını bilmiyorlar. Öyle bir durum oluşmuş ki, devlete öyle ifade edilmiş ki sanki Kemerburgaz boş, Galatasaray gitmiyor gibi bir algı oluşturulmuş. Bunu da gördük, dinledik. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşuna cephe almaz. Devletle kavga ederek hiçbir yere varamazsınız. Bütün spor kulüpleri olduğu gibi Galatasaray'da devletimize çok şey borçludur. Devletimize tekrar teşekkür ederim. Stat inşaatından Riva ve Florya için yapacakları dahil."

Mustafa Cengiz, Riva ve Florya konusunda en adil ve makul çözüm için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Riva ve Florya'da beklentiler umduğumuz gibi olmadı. Emlak Konut'ta umduğunu bulamadı. İki tarafa da hak veriyoruz. Bunun en adil ve makul çözümü nedir, buna çalışıyoruz. Çünkü Kemerburgaz bir adli sürece girdi. Bu adli sürecin Türk hukuk sistemi içinde ne kadar süreceği meçhul. Bu meçhulluk karşısında tabii Emlak Konut'ta kendi pozisyonunu almaya çalışıyor ama bizim pozisyonumuz Galatasaray'ın pozisyonu. Biz Galatasaray'a zarar ve halel getirecek hiçbir işlem eylem ve olayın içinde asla olmayız buna da izin vermeyiz. Zaten devletimizin öyle bir amacı yok. Devletimiz her zaman Galatasaray'a yardımcı olmuştur. Biz bu fesih sürecinde çeşitli yollar arıyoruz. Her iki taraf için de en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz."

"Adil bir yarış istiyorum"

Mustafa Cengiz, ligde adil bir yarış istediklerini dile getirdi.

Galatasaray'a yapılan bu anlamsız tepkilerin son bulması gerektiğine değinen Cengiz, "Galatasaray camiası hiçbir zaman durup dururken, şampiyonluğu kaybetse bile hiçbir camiaya hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir. Galatasaray kendine saldırılmadıkça, beyefendiliğini asaletini korumuştur. Tüm rakiplerimizden bunları bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinin çok iyi transferler yaptığını ve ligin gittikçe daha zorlu bir hale geldiğini aktaran Cengiz, "Biz sahada mertçe, adil, düzgün, hakedenin kazandığı bir yarış diliyoruz. Tekniği de düzgün kullanmamız gerekiyor. Diyagonal VAR'lar, top ayaktan çıktıktan sonra çizgiler çizilmesin diliyoruz. Teknolojinin bile dürüstçe kullanılmasını diliyoruz. Kimseye taş atmıyorum, sadece dilek ve temenni. Hem Galatasaray hem rakiplerimiz için. Rakiplerimiz ne kadar yücelirse biz o kadar yüceliriz. Rakiplerimiz ne kadar düzgün ve güçlü ise biz de o kadar düzgün ve güçlüyüz." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği ile direkt temasının olmadığını ve buraya Galatasaray'ı temsilen katılmayacağını da ifade ederek sözlerini tamamladı.