River Plate, kalecisiz ve yedek oyuncusu olmadan çıktığı maçta galip geldi

BUENOS Arjantin'in köklü futbol takımlarından River Plate, kadrosundan 20 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle orta saha oyuncusunun kaleye geçtiği ve yedek oyuncusu olmadığı için değişiklik yapamadığı Libertadores Kupası grup maçını kazandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası grup maçında, River Plate ile Kolombiya takımı Independiente Santa Fe karşı karşıya geldi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan River Plate'in "El Monumental" olarak bilinen Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda oynanan maçta, River Plate 2-1 galip geldi.

Arjantinli ekipte baş gösteren toplu Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 oyuncunun kadroya giremediği maça River Plate, kalecisi ve yedek oyuncuları olmadan çıktı.

Orta saha mevkisinde top koşturan Enzo Perez kaleye geçerken River Plate, yedek oyuncusu olmadığı için tarihi maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.

River Plate'in gollerini maçın ilk yarısında 3. ve 6. dakikalarda Fabrizio Angileri ile Julian Alvarez kaydederken, Santa Fe'nin tek golünü ise 73. dakikada Kelvin Osorio attı.

Arjantinli ekip River Plate, CONMEBOL'den, Santa Fe maçına çıkması için kadrosuna 2 kaleci dahil edilmesi talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.