Son dakika haberi... Rivne'de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Rivne'de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

30.03.2022 11:56
Son dakika haberi... Rivne'de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'nın Rivne şehrinde geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleriyle vurulan yakıt deposunda çıkan yangın 3 gündür devam ediyor.

Ukrayna'nın Rivne şehrinde geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleriyle vurulan yakıt deposunda çıkan yangın 3 gündür devam ediyor.

Rus ordusu tarafından 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlatılan saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleri ile vurulan Ukrayna'nın Rivne şehrindeki bir yakıt deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Rivne Valisi Vitaliy Koval sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rivne İtfaiye ekipleri, pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın yayılmıyor, ancak çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, ama Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Son dakika haberi... Rivne'de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor
Son dakika haberi... Rivne'de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor
Son dakika haberi... Rivne'de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor
Son dakika haberi... Rivne'de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

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Pazartesi, Ukrayna, Yangın, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Rivne'de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor - Son Dakika


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