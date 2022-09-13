Suudi Arabistan, Demir-çelik Sektöründe 9 Milyar ABD Doları Değerinde 3 Proje Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan, Demir-çelik Sektöründe 9 Milyar ABD Doları Değerinde 3 Proje Duyurdu

13.09.2022 11:09
Suudi Arabistan, Demir-çelik Sektöründe 9 Milyar ABD Doları Değerinde 3 Proje Duyurdu

RİYAD, 13 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada demir-çelik sektöründe 35 milyar Suudi Arabistan riyali (9,3 milyar ABD doları) değerinde üç proje başlattığını duyurdu.

RİYAD, 13 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada demir-çelik sektöründe 35 milyar Suudi Arabistan riyali (9,3 milyar ABD doları) değerinde üç proje başlattığını duyurdu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 2. Suudi Arabistan Uluslararası Demir ve Çelik Konferansı'nda konuşan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender el-Harif, krallığın sektörde çeşitli yatırım fırsatları oluşturmak üzere yerel ve uluslararası yatırımcılarla birlikte çalışma yürüttüğünü söyledi. Harif, Suudi Arabistan'ın öncelikleri arasında petrol ve doğalgaz sektörü, savunma ve inşaat sektörleri için ağır demir saclar ve konserve gıda sektörü için teneke levha çeliği gibi her türde çelik ürününün yerelleştirilmesinin bulunduğu belirtti.

Ülkesinin, sektörün finansal ve operasyonel olarak sürdürülebilir olması için ithalatı yüzde 50 oranında azaltmaya ve demir cevheri gibi kritik tedarik zincirlerinin elverişliliğini sağlamaya çalıştığını vurgulayan bakan, inşa edilen üç projenin, yaklaşık 35 milyar riyal değerinde 6,2 milyon tonluk birleşik üretim kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi. Bakan, bu projelerden birinin, gemi yapımı, petrol boru ve platformlarının yanı sıra dev petrol depolarına odaklanan entegre demir sac üretime yönelik olduğunu açıkladı. Harif, uluslararası yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiği diğer projenin, otomotiv, gıda paketleme, ev aletleri ve su aktarım borusu sektörlerine hizmet verecek entegre demir yüzey üretim kompleksinin inşasını içerdiğini dile getirdi. Bakan, petrol ve doğalgaz sektörünün kaynaksız demir boruları için dairesel demir blokları üretmek üzere bir fabrikanın da kurulacağını söyledi.

YORUMLAR
500
Çin'den Gelen Raporlar, ABD Güvenlik Ajansının Siber Saldırılarının Ayrıntılarını Ortaya Koydu Çin'den Gelen Raporlar, ABD Güvenlik Ajansının Siber Saldırılarının Ayrıntılarını Ortaya Koydu ABD Suudi Arabistan'da askeri teknoloji deneme üssü kurmayı planlıyor ABD Suudi Arabistan'da askeri teknoloji deneme üssü kurmayı planlıyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Demir-çelik Sektöründe 9 Milyar ABD Doları Değerinde 3 Proje Duyurdu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:01 Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini mindere çaktı!
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:14:50. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Demir-çelik Sektöründe 9 Milyar ABD Doları Değerinde 3 Proje Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement