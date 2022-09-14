022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı - Son Dakika
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022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı

14.09.2022 16:59
022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı

RİYAD, 14 Eylül (Xinhua) -- 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

RİYAD, 14 Eylül (Xinhua) -- 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kapılarını ziyaretçilere açtı. "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" temasıyla düzenlenen üç günlük zirveye tüm dünyadan politikacılar, uzmanlar, yapay zekayla ilgilenen 10.000'den fazla kişi katılıyor.

022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi'nde bir foruma katılan insanlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hu Guan/Xinhua)

022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi'ne katılan insanlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hu Guan/Xinhua)

022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi'nde zirvenin logosu önünde fotoğraf çektiren bir erkek, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hu Guan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Eylül, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı - Son Dakika
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