022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Riyad'da Başladı

RİYAD, 14 Eylül (Xinhua) -- 2022 Küresel Yapay Zeka Zirvesi Salı günü Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad 'da kapılarını ziyaretçilere açtı. "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" temasıyla düzenlenen üç günlük zirveye tüm dünyadan politikacılar, uzmanlar, yapay zekayla ilgilenen 10.000'den fazla kişi katılıyor.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Eylül, Riyad, Güncel, Son Dakika

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