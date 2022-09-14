Suudi Arabistan, Daha Fazla Çinli Turist Çekmek İçin Unionpay ile İşbirliğine Gidiyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Daha Fazla Çinli Turist Çekmek İçin Unionpay ile İşbirliğine Gidiyor

14.09.2022 13:39
Suudi Arabistan, Daha Fazla Çinli Turist Çekmek İçin Unionpay ile İşbirliğine Gidiyor

RİYAD, 14 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Çinli turistlerin ülkedeki deneyimlerini kolaylaştırmak için UnionPay International ile işbirliği yapacak.

RİYAD, 14 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Çinli turistlerin ülkedeki deneyimlerini kolaylaştırmak için UnionPay International ile işbirliği yapacak. Suudi Turizm İdaresi (STA) Salı günü, önde gelen küresel ödeme hizmetleri sağlayıcısı UnionPay International ile bir mutabakat zaptı imzalandığını, hedefin Çin'den ve dünya genelinden UnionPay kart sahipleri için Suudi Arabistan'ın bir turizm destinasyonu olarak nispi avantajını artırmak olduğunu açıkladı. STA CEO'su Fahd Hamidaddin, mutabakat zaptının Suudi Arabistan'ı Çinli turistler için önde gelen bir küresel turizm destinasyonu olarak konumlandırmada önemli bir adım olduğunu söyledi. UnionPay International Ortadoğu Başkanı James Yang, mutabakat zaptının UnionPay'in uluslararasılaştırma stratejisinin önemli bir parçası olduğunu, Çinli ve küresel UnionPay kart sahipleri için daha fazla kolaylık sağladığını söyledi. UnionPay, son yıllarda bölgesel ticarette hız kazandı. Şu anda Ortadoğu'daki 11 ülke ve bölge UnionPay kartlarını kabul ediyor. STA'nın Asya Pasifik (APAC) Pazar Sorumlusu Alhasan Aldabbagh, Xinhua'ya, Suudi Arabistan'ın Çin'i Asya Pasifik bölgesindeki bir numaralı kaynak pazar olarak tanımladığını söyledi. Turizm sektörü için iddialı planları olan Suudi Arabistan 2030 yılına kadar dünyanın ilk beş turizm destinasyonu arasında olmayı hedefliyor. Çin, Suudi Arabistan'dan turistik amaçlı e-vize almaya uygun 49 ülkeden biri.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Daha Fazla Çinli Turist Çekmek İçin Unionpay ile İşbirliğine Gidiyor - Son Dakika

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