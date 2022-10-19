Suudi Arabistan, Önde Gelen Endüstriyel Güç Olma Yolunda Ulusal Stratejisini Açıkladı

RİYAD, 19 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud Salı günü, ülkeyi önde gelen bir endüstriyel güce dönüştürmeyi amaçlayan Ulusal Sanayi Stratejisini başlattı.

Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) bildirdiğine göre strateji, 1 trilyon Suudi riyali (226 milyar ABD doları) değerinde 800'den fazla yatırım fırsatı ile 12 alt sektörü kapsıyor.

Yatırımların, sanayi GSYİH'sini üç katına çıkarmak ve sanayi ihracatını 557 milyar Suudi riyaline yükseltmek de dahil olmak üzere ekonomik gelir elde etmek için sektörün sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Veliaht Prens Muhammed, krallığın, yetenekli gençler, coğrafi konum, doğal kaynaklar ve ulusal öncü şirketler gibi kaynaklarından oluşan rekabetçi ve sürdürülebilir bir endüstriyel ekonomiye ulaşma potansiyelinin altını çizdi.

Veliaht Prens, strateji ve özel sektörle ortaklık yoluyla krallığın önde gelen bir endüstriyel güç haline geleceğini söyledi.

SPA'nın bildirdiğine göre, Ulusal Sanayi Geliştirme Programının başlatılması da dahil olmak üzere, önceki yıllar boyunca sürdürülen sektörü teşvik etme çabaları, fabrika sayısını 7.206'dan 10.640'a çıkardı.

Strateji dahilinde fabrika sayısının 2035 yılına kadar 36.000'e çıkarılması hedefleniyor.