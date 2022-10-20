Suudi Arabistan, 2030'a Kadar Gıda Sektörünün Yüzde 85'ini Yerelleştirmeyi Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan, 2030'a Kadar Gıda Sektörünün Yüzde 85'ini Yerelleştirmeyi Planlıyor

20.10.2022 11:07
Suudi Arabistan, 2030'a Kadar Gıda Sektörünün Yüzde 85'ini Yerelleştirmeyi Planlıyor

RİYAD, 20 Ekim (Xinhua) -- Suudi Basın Ajansı'na göre, Suudi Arabistan Çarşamba günü gıda sektörünün yüzde 85'ini 2030'a kadar yerelleştirme planını açıkladı.

RİYAD, 20 Ekim (Xinhua) -- Suudi Basın Ajansı'na göre, Suudi Arabistan Çarşamba günü gıda sektörünün yüzde 85'ini 2030'a kadar yerelleştirme planını açıkladı.

Başkent Riyad'da düzenlenen Körfez Girişimciler Forumu'nda konuşan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı'nın girişimcilik departmanı genel müdürü Ali Al-Sabhan, ülkenin 2025 yılına kadar balık üretimini yüzde 500 artırarak balık ihracatını 3 milyar Suudi riyaline (800 milyon ABD doları), hurma ihracatını da 2,5 milyar riyale yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Al-Sabhan'a göre, yıllık gıda ithalatı şu anda Suudi Arabistan'a 70 milyar riyale mal oluyor ve bu da gıda sektörünün yerelleştirilmesinde büyük yatırım potansiyeli anlamına geliyor.

Körfez bölgesindeki girişimcileri, iş geliştirme uzmanlarını ve finansman kurumlarını hedefleyen forum, yatırım ve finansman fırsatlarını ve inovasyon yoluyla ekonomik büyümeyi artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR
500
Amatör spor kulüplerine 750 bin TL'lik destek Amatör spor kulüplerine 750 bin TL'lik destek FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da işletmeler turistleri bekliyor FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da işletmeler turistleri bekliyor

Suudi Arabistan, Körfez, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, 2030'a Kadar Gıda Sektörünün Yüzde 85'ini Yerelleştirmeyi Planlıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı
10:44 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı
10:34 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:35 AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum
10:31 Eylül ayında yapılan 13 genel seçim anketinin ortalaması alındı: Türkiye İşçi Partisi, ilk kez listede kendisine yer buldu
10:17 Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular
10:14 Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye getirilen Dilara, 8,5 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti
09:57 Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda skandal kıyafet uyarısı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek
09:57 Ronaldo ile Ten Hag arasında sular durulmuyor! 2 kez ısınmaya yollanan Portekizli süperstar, oyuna alınmayınca sert tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 11:39:58. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, 2030'a Kadar Gıda Sektörünün Yüzde 85'ini Yerelleştirmeyi Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement