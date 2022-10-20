Suudi Arabistan, 2030'a Kadar Gıda Sektörünün Yüzde 85'ini Yerelleştirmeyi Planlıyor

RİYAD, 20 Ekim (Xinhua) -- Suudi Basın Ajansı'na göre, Suudi Arabistan Çarşamba günü gıda sektörünün yüzde 85'ini 2030'a kadar yerelleştirme planını açıkladı.

Başkent Riyad'da düzenlenen Körfez Girişimciler Forumu'nda konuşan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı'nın girişimcilik departmanı genel müdürü Ali Al-Sabhan, ülkenin 2025 yılına kadar balık üretimini yüzde 500 artırarak balık ihracatını 3 milyar Suudi riyaline (800 milyon ABD doları), hurma ihracatını da 2,5 milyar riyale yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Al-Sabhan'a göre, yıllık gıda ithalatı şu anda Suudi Arabistan'a 70 milyar riyale mal oluyor ve bu da gıda sektörünün yerelleştirilmesinde büyük yatırım potansiyeli anlamına geliyor.

Körfez bölgesindeki girişimcileri, iş geliştirme uzmanlarını ve finansman kurumlarını hedefleyen forum, yatırım ve finansman fırsatlarını ve inovasyon yoluyla ekonomik büyümeyi artırmayı amaçlıyor.