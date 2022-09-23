RİYAD, 23 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Ulusal Günü dolayısıyla Suudi Şahinler akrobasi ekibinden uçaklar hava gösterisi sırasında performans sergiliyor, 22 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü Hava Gösterileriyle Kutlanıyor - Son Dakika
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