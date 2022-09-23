Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü Hava Gösterileriyle Kutlanıyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü Hava Gösterileriyle Kutlanıyor

23.09.2022 15:43
Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü Hava Gösterileriyle Kutlanıyor

RİYAD, 23 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Ulusal Günü dolayısıyla Suudi Şahinler akrobasi ekibinden uçaklar hava gösterisi sırasında performans sergiliyor, 22 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

RİYAD, 23 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Ulusal Günü dolayısıyla Suudi Şahinler akrobasi ekibinden uçaklar hava gösterisi sırasında performans sergiliyor, 22 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Eylül, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü Hava Gösterileriyle Kutlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü Hava Gösterileriyle Kutlanıyor - Son Dakika
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