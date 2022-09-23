Suudi Arabistan 2023 Yılında Uzaya Astronot Göndermeyi Hedefliyor

RİYAD, 23 Eylül (Xinhua) -- Suudi Basın Ajansı, 2023 yılında biri erkek biri kadın iki Suudi Arabistanlı astronotu uzaya göndermeyi amaçlayan Suudi Arabistan'ın ilk insanlı uzay yolculuğu programının Perşembe günü başlatıldığını bildirdi. Suudi Uzay Komisyonu'na göre program, gerekli niteliklere sahip Suudi Arabistanlı adayların uzun vadeli ve kısa vadeli uzay yolculukları yapabilecek ve aynı zamanda uzayda sağlık, sürdürülebilirlik ve uzay teknolojisi alanlarında bilimsel deney ve araştırmalar yürütebilecek şekilde eğitilmesini içeriyor. Suudi Arabistan ayrıca insanlığa uzayda hizmet etmeyi hedefleyen program ve inisiyatifleri içerecek olan Ulusal Uzay Stratejisini de önümüzdeki aylarda başlatmayı planlıyor.