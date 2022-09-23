Suudi Arabistan 2023 Yılında Uzaya Astronot Göndermeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan 2023 Yılında Uzaya Astronot Göndermeyi Hedefliyor

23.09.2022 13:13
Suudi Arabistan 2023 Yılında Uzaya Astronot Göndermeyi Hedefliyor

RİYAD, 23 Eylül (Xinhua) -- Suudi Basın Ajansı, 2023 yılında biri erkek biri kadın iki Suudi Arabistanlı astronotu uzaya göndermeyi amaçlayan Suudi Arabistan'ın ilk insanlı uzay yolculuğu programının Perşembe günü başlatıldığını bildirdi.

RİYAD, 23 Eylül (Xinhua) -- Suudi Basın Ajansı, 2023 yılında biri erkek biri kadın iki Suudi Arabistanlı astronotu uzaya göndermeyi amaçlayan Suudi Arabistan'ın ilk insanlı uzay yolculuğu programının Perşembe günü başlatıldığını bildirdi. Suudi Uzay Komisyonu'na göre program, gerekli niteliklere sahip Suudi Arabistanlı adayların uzun vadeli ve kısa vadeli uzay yolculukları yapabilecek ve aynı zamanda uzayda sağlık, sürdürülebilirlik ve uzay teknolojisi alanlarında bilimsel deney ve araştırmalar yürütebilecek şekilde eğitilmesini içeriyor. Suudi Arabistan ayrıca insanlığa uzayda hizmet etmeyi hedefleyen program ve inisiyatifleri içerecek olan Ulusal Uzay Stratejisini de önümüzdeki aylarda başlatmayı planlıyor.

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Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan 2023 Yılında Uzaya Astronot Göndermeyi Hedefliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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