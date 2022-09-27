Çinli Telefon Üreticisi Vivo, Suudi Arabistan'da En Yeni 5g Akıllı Telefonlarını Tanıttı - Son Dakika
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Çinli Telefon Üreticisi Vivo, Suudi Arabistan'da En Yeni 5g Akıllı Telefonlarını Tanıttı

27.09.2022 10:04
Çinli Telefon Üreticisi Vivo, Suudi Arabistan'da En Yeni 5g Akıllı Telefonlarını Tanıttı

RİYAD, 27 Eylül (Xinhua) -- Çinli telefon üreticisi Vivo Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki 5G akıllı telefon tanıttı.

RİYAD, 27 Eylül (Xinhua) -- Çinli telefon üreticisi Vivo Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki 5G akıllı telefon tanıttı. Vivo, Suudi Arabistan'da yeni ürünlerin ilk çevrimdışı tanıtımında 5G akıllı telefon V serisinin son iki üyesini takdim etti: üstün fotoğraf özelliklerine sahip V25 ve V25 Pro. V25 ve V25 Pro, kullanıcılara farklı senaryolarda nasıl çekim yapılabileceğine ilişkin yol göstermek amacıyla video şablonları ve öğreticilerle video çekme deneyimini geliştiren yeni Vlog Film özelliğine de sahip. Suudi Arabistan'da Vivo'nun genel müdürü olan Simon Hu, son üç yılda Vivo'nun Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi 9 bölgesel pazara genişleyerek bölgede en hızlı büyüyen akıllı telefon markası haline geldiğini söyledi. Hu, 2021 sonu itibarıyla Vivo'nun satışlarında yıllık bazda BAE'de yüzde 239, Suudi Arabistan'da yüzde 272 artış görüldüğünü sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Münir Karaloğlu, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Telefon Üreticisi Vivo, Suudi Arabistan'da En Yeni 5g Akıllı Telefonlarını Tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Telefon Üreticisi Vivo, Suudi Arabistan'da En Yeni 5g Akıllı Telefonlarını Tanıttı - Son Dakika
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