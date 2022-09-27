Çinli Vivo Suudi Arabistan'da Yeni Akıllı Telefonlarını Tanıttı

RİYAD, 27 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Vivo'nun yeni ürünlerinin lansmanında bir görevli, yeni bir akıllı telefonu ziyaretçilere tanıtıyor, 26 Eylül 2022. Çinli telefon üreticisi Vivo Pazartesi günü Riyad'da iki 5G akıllı telefonunun tanıtımını yaptı. Vivo, Suudi Arabistan'da yeni ürünlerinin lansmanında, 5G akıllı telefonlarının V serilerine en son eklenen, üstün bir fotoğraf çekme özelliğine sahip V25 ve V25 Pro'yu tanıttı. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)