Çinli Vivo Suudi Arabistan'da Yeni Akıllı Telefonlarını Tanıttı - Son Dakika
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Çinli Vivo Suudi Arabistan'da Yeni Akıllı Telefonlarını Tanıttı

27.09.2022 17:44
Çinli Vivo Suudi Arabistan'da Yeni Akıllı Telefonlarını Tanıttı

RİYAD, 27 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Vivo'nun yeni ürünlerinin lansmanında bir görevli, yeni bir akıllı telefonu ziyaretçilere tanıtıyor, 26 Eylül 2022. Çinli telefon üreticisi Vivo Pazartesi günü Riyad'da iki 5G akıllı telefonunun tanıtımını yaptı.

RİYAD, 27 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Vivo'nun yeni ürünlerinin lansmanında bir görevli, yeni bir akıllı telefonu ziyaretçilere tanıtıyor, 26 Eylül 2022. Çinli telefon üreticisi Vivo Pazartesi günü Riyad'da iki 5G akıllı telefonunun tanıtımını yaptı. Vivo, Suudi Arabistan'da yeni ürünlerinin lansmanında, 5G akıllı telefonlarının V serilerine en son eklenen, üstün bir fotoğraf çekme özelliğine sahip V25 ve V25 Pro'yu tanıttı. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

Çinli Vivo Suudi Arabistan'da Yeni Akıllı Telefonlarını Tanıttı

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Kaynak: Xinhua

Münir Karaloğlu, Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Vivo Suudi Arabistan'da Yeni Akıllı Telefonlarını Tanıttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çinli Vivo Suudi Arabistan'da Yeni Akıllı Telefonlarını Tanıttı - Son Dakika
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