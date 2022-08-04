Aramco ve Sinopec Geniş Kapsamlı İşbirliklerini Ortak Girişimlerle Derinleştirecek

RİYAD, 4 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun Xinhua'ya gönderdiği bir basın açıklamasında, Aramco ile Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec'in Çarşamba günü Riyad'da, uzun vadeli işbirliklerini ortak girişimlerle derinleştirmek için bir Mutabakat Zaptı imzaladıkları bildirildi. Aramco'nun Üretim Sonrası İşlemlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Al Qahtani, mutabakat zaptının Sinopec ile stratejik ilişkilerin Suudi Arabistan içinde karşılıklı fayda sağlayan kilit alanlarda daha fazla geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Sinopec Başkanı Yu Baocai ise mutabakat zaptının imzalanmasının Suudi Arabistan'daki ortaklıkta yeni bir sayfa açacağını söyledi. Yu, iki şirketin Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde enerjinin tazelenmesi ve yeni bir ilerlemenin kaydedilmesi amacıyla elbirliği yapacağını belirtti. Aramco ile Sinopec arasındaki mevcut işbirliği; rafineri ve petrokimya entegrasyonu fırsatlarının değerlendirilmesi, mühendislik, satın alma ve inşaat, petrol sahası hizmetleri, üretim öncesi ve sonrası teknolojileri ve karbon yakalama ve hidrojen üretim süreçlerinde işbirliği gibi alanları kapsıyor. İki şirket ayrıca Suudi Arabistan'ın doğusundaki Kral Selman Enerji Parkı'nda bir imalat merkezinin oluşturulması konusundaki fırsatları da ele alacak. Bu son işbirliği öncesinde iki şirket arasında, Çin'de Fujian Rafineri ve Petrokimya Şirketi ve Sinopec Senmei (Fujian) Petrol Şirketi ile Suudi Arabistan'da Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi de dahil olmak üzere bir dizi ortak girişim bulunuyordu.