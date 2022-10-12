Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir - Son Dakika
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Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir

12.10.2022 02:34
Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirterek ham petrol üretiminde azalmaya giden OPEC+ kararlarının ise yalnızca ekonomik olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirterek ham petrol üretiminde azalmaya giden OPEC+ kararlarının ise yalnızca ekonomik olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Al-Arabia televizyon kanalına konuşan Bin Ferhan, OPEC+ kararları sebebiyle ABD'nin ülkesiyle ilişkilerini yeniden gözden geçireceğine ilişkin yapılan açıklamalara karşılık verdi.

Bin Ferhan, "OPEC+ kararlarının ne siyasi bir yönü bulunuyor ne de kararlara siyasi açıdan bakıyoruz. Kararlar yalnızca ekonomik. Washington ile ilişkiler bölgenin istikrarı ve güvenliğini destekleyecek şekilde stratejiktir. Riyad ile Washington arasındaki ilişkilerin iki ülke çıkarlarına ve bölgenin istikrarına katkı sağlıyor. ABD ile ilişkilerimiz kurulduğundan bu yana kurumsaldır." diye konuştu.

Bin Ferhan, Yemen'deki gelişmeler hakkında "Ateşkesin uzatılması çabaları hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İran ile normalleşme müzakerelerine dair Bin Ferhan, diyalog çalışmalarının henüz istenilen sonuca ulaşmadığını, müzakerelerin 6'ncısını beklediklerini hatırlattı.

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Kararın üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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