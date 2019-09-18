Riyad, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı
1 saat önce
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların adından Riyad yönetimi ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını duyurdu.
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların adından Riyad yönetimi ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:30
Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i yemeğe davet etti flaş ABD'de bir polis köprüden atlayan genci son anda bacaklarından tutarak kurtardı