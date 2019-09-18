Son Dakika Haberleri: Riyad, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı
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Riyad, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı

1 saat önce

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların adından Riyad yönetimi ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını duyurdu.

Riyad, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı, System.String[]

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların adından Riyad yönetimi ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Riyad, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:30 
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