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Riyad Anlaşması'nın imza töreni ertelendi

6 saat önce

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşmanın imza töreni ertelendi.

Riyad Anlaşması'nın imza töreni ertelendi, System.String[]

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşmanın imza töreni ertelendi.

Yemen hükümetine bağlı müzakere heyeti kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşmanın bugün yapılması beklenen imza töreni ertelendi.

İmzaların neden atılmadığına veya ne zaman atılacağına dair ise bilgi verilmedi.

Sokotra ve Ebyen krizi iddiası

Bazı kaynaklar ise Riyad Anlaşması'nın ertelenmesinin Yemen'in güneyindeki Sokotra ve Ebyen kentlerinde yaşanan son gelişmelerle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu kaynaklar, Sokotra'da Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı grupların gerginliği tırmandırması ve Ebyen'e bağlı Ahvar'da Güney Geçiş Konseyi ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmaların anlaşmanın ertelenmesine yol açtığını savundu.

Yemen hükümet güçleri, Güney Geçiş Konseyi ile yaşanan çatışmaların ardından bugün Ebyen ilinin Ahvar ilçesinde kontrolü sağladı.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı bir grup dün Sokotra Valisi'nin görevden alınması talebiyle gösteri düzenlemişti.

Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşmanın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün imzalanması bekleniyordu.

Hükümet, Riyad, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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