Riyad'da tutuklu alim Selman el-Avde'nin oğlu: "Babam, yavaş öldürme sürecine maruz bırakılıyor" - Son Dakika

Riyad'da tutuklu alim Selman el-Avde'nin oğlu: "Babam, yavaş öldürme sürecine maruz bırakılıyor"

30.12.2020 23:31
Riyad'da tutuklu alim Selman el-Avde'nin oğlu:

Suudi Arabistan'da hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin (63) oğlu Abdullah el-Avde, babasının Riyad'daki hapishanede "yavaş öldürme sürecine" maruz bırakıldığını belirtti.

Suudi Arabistan'da hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin (63) oğlu Abdullah el-Avde, babasının Riyad'daki hapishanede "yavaş öldürme sürecine" maruz bırakıldığını belirtti.

Yurt dışında yaşayan muhalif Abdullah el-Avde, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İslam ve Arap ümmeti ile dünyaya babam Selman Avde'nin Riyad'daki hapishanede yavaş öldürme sürecine maruz bırakıldığını açıklıyorum." ifadesini kullandı.

Abdullah, son aylarda babasının sağlığında korkutucu bir çöküş ile tıbbi ihmal olduğunu aktardı.

Paylaşımında "Selman Avde'yi öldürmeyin" hashtagini kullanan Abdullah, babasının başına gelebileceklerden yetkililerin sorumlu olduğunu vurguladı.

Abdullah Avde, 3 Aralık'taki açıklamasında "hapishane doktorunun, babasına görme ve işitme yetisinin yaklaşık yarısını kaybettiğini ilettiğini" belirtmişti.

Abdullah el-Avde'nin paylaşımı sonrasında konuya ilişkin Suudi Arabistan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan din alimi Selman el-Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek. Selman el-Avde idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Selman Avde, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Riyad'da tutuklu alim Selman el-Avde'nin oğlu: 'Babam, yavaş öldürme sürecine maruz bırakılıyor' - Son Dakika


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