Riyad'dan petrol piyasalarının istikrarı için OPEC+ grubuna bağlılık vurgusu - Son Dakika

Suudi Arabistan, petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna bağlılığını teyit etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Şura Meclisinin çalışmalarına başlaması münasebetiyle yaptığı konuşmada OPEC ve OPEC+ grubunun 4 Ocak'ta gerçekleşecek toplantısına değindi.

Kral Selman, "Petrolün küresel ekonominin büyümesini desteklemek için önemli bir bileşen olduğu inancı nedeniyle Suudi Arabistan, petrol piyasalarındaki istikrar ve dengenin, enerji stratejisinin temel sütunlarından biri olduğunu teyit ediyor. " ifadelerini kullandı.

Ülkesinin petrol piyasalarındaki başlıca rolü nedeniyle OPEC+ grubuyla çalışmaya devam etmek istediğini kaydeden Kral Selman, tüm katılımcı ülkelerin anlaşmaya bağlılığının önemli olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan üretimde de ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Suudi Arabistan günlük 9,8 milyon varil petrol üretirken, şu anda günlük 7 milyon varil ihraç ediyor.