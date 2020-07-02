Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu - Son Dakika

Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez'le samimi bir fotoğraf çeken İngiliz taraftarın, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği gerekçesiyle işine son verildi.

Bir İngiliz taraftar, sosyal mesafe kurallarını çiğneyerek Manchester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez'le fotoğraf çektirmesinin ardından işinden oldu.

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37 yaşındaki Craig Willis adlı taraftar, yeni apartmanına taşınan Mahrez'den fotoğraf istedi. Willis, Cezayirli yıldızın isteğini kabul etmesinin ardından 2 metrelik sosyal mesafe kuralını bozdu ve fotoğrafı çekti.

"HER GÜN BÖYLE BİRİYLE KARŞILAŞMIYORSUNUZ"

Fotoğrafı gören işvereni, 5 çocuk babası çalışanını işten kovdu. Willis sonrasında yaptığı açıklamada, "En yakın arkadaşım için bu fotoğrafı çektim, kendisi Manchester City taraftarı. Mahrez bunu problem etmedi ve fotoğraf teklifime sıcak bir şekilde yaklaştı ve kabul etti. Her gün böyle biriyle karşılaşmıyorsunuz. Fotoğraf sonrası yumruk tokuşturduk" diyerek durumu açıkladı.

MANCHESTER'DAN TAŞINMIŞTI

29 yaşındaki Mahrez, Manchester'deki evinin soyulmasının ardından Macclesfield'a taşınmıştı. Yeni apartmanın bulunduğu kompleksin çalışanları apartman sakinlerinin güvenliğini garanti ettiklerini savunuyor.

Manchester City oyuncuları her üç günde bir ve maç sonrasında koronavirüs testine giriyor.

Manchester City, Manchester, Riyad, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:12 

Son Dakika Spor Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu - Son Dakika Spor
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