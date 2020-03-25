Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı. - Son Dakika

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Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı.
7 saat önce
Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı.
Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı. - RİYAD
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
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