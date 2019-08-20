Riyad öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Sana'da operasyon, ayrılıkçılardan Ebyen'de kuşatma
28 dakika önce
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana'da askeri operasyon başlattı
Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana'da askeri operasyon başlattı. Bu arada, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni güçleri, ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bazı emniyet binalarını kuşatma altına aldı.
Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye Televizyonu konuyla ilgili haberinde, koalisyon güçlerinin, 'Sana'daki meşru askeri noktaları hedef almak üzere operasyon başlattığı' ve Husilere ait mevzilerin vurulduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:59
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