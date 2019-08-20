Son Dakika Haberleri: Riyad öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Sana'da operasyon, ayrılıkçılardan Ebyen'de kuşatma
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Riyad öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Sana'da operasyon, ayrılıkçılardan Ebyen'de kuşatma

28 dakika önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana'da askeri operasyon başlattı

Riyad öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Sana'da operasyon, ayrılıkçılardan Ebyen'de kuşatma, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana'da askeri operasyon başlattı. Bu arada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni güçleri, ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bazı emniyet binalarını kuşatma altına aldı.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye Televizyonu konuyla ilgili haberinde, koalisyon güçlerinin, 'Sana'daki meşru askeri noktaları hedef almak üzere operasyon başlattığı' ve Husilere ait mevzilerin vurulduğunu belirtti.
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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:59 
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