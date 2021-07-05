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Riyad, OPEC+ toplantısı öncesinde "biraz uzlaşı ve rasyonellik" istedi - Son Dakika

Riyad, OPEC+ toplantısı öncesinde "biraz uzlaşı ve rasyonellik" istedi

05.07.2021 12:23
Riyad, OPEC+ toplantısı öncesinde

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapılacak 18. Bakanlar Toplantısının başarılı olması için "biraz uzlaşı ve rasyonellik" talebinde bulundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapılacak 18. Bakanlar Toplantısının başarılı olması için "biraz uzlaşı ve rasyonellik" talebinde bulundu.

Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ağustos ayında petrol üretiminin şartsız şekilde artırılmasına bağlı kalacağını duyurmasının ardından, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Biri hariç OPEC ülkeleri arasında uzlaşı olduğunu" söyleyen Bin Selman, OPEC+ grubunun bugün yapılacak üçüncü toplantısı öncesinde "Biraz uzlaşı ve rasyonellik toplantıyı başarılı kılabilir." ifadelerini kullandı.

Hangi ülkeyi kastettiğine ilişkin net bir ifade kullanmayan Bin Selman, OPEC+ grubunun toplantısına ilişkin ne iyimser ne de kötümser olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistanlı Bakan, şunları kaydetti:

"34 yıldır toplantılara katılıyorum böyle bir talep görmedim. Hiçbir ülke bir aylık üretim seviyesini referans almaz. Ben OPEC+'nın baş rolünde herkesin çıkarlarını göz önünde bulunduran dengeli bir ülkeyi temsil ediyorum. Ayrıca Suudi Arabistan en büyük fedakarlığı yapan ülkedir. Onun liderliği olmasa petrol piyasası düzelemezdi. Herhangi bir ülkenin çekinceleri varsa niye daha önce sessiz kaldı? Biz ve Rusya, OPEC+ anlaşmasının uzatılması ve üretimin artırılması teklifinde ortağız. Grup içinde şikayetlere ilişkin bir mekanizma bulunuyor. Ancak seçicilik zor."

Al Arabiya televizyonuna göre, BAE, günlük petrol üretimini 3,1 milyon varilden 3,8 milyon varile çıkarmak istiyor.

BAE Enerji Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, dünya piyasasının şu an için petrol üretimini artırmayı zorunlu kıldığını belirterek, Ağustos- Aralık döneminde şartsız olarak üretim artışını desteklediğini duyurmuştu.

Açıklamada, "BAE, bu yılın mayıs, haziran ve temmuz aylarında hiçbir koşula bağlı olmayan üretim artışlarını destekledi. Ağustos ayında da koşulsuz şekilde her türlü artışı destekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Toplantıdan BAE nedeniyle anlaşma çıkmadı

OPEC+ 18. Bakanlar Toplantısı, geçen hafta iki gün üst üste yapılan görüşmelerde üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine bugüne ertelenmişti.

Amerikan Bloomberg haber ajansının OPEC kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretimin aşamalı olarak artırılması fikrine BAE'nin karşı çıkması nedeniyle toplantılarda bir uzlaşı sağlanamadığı belirtilmişti.

OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini artırma kararı

Grup, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını da kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Cuma günü 76,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 76,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,20 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan, Enerji, Petrol, Opec, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Riyad, OPEC+ toplantısı öncesinde 'biraz uzlaşı ve rasyonellik' istedi - Son Dakika


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