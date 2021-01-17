(RİYAD)- Suudi Arabistan'da Depolarda Büyük Yangın - Son Dakika

(RİYAD)- Suudi Arabistan'da Depolarda Büyük Yangın
17.01.2021 00:14
- Suudi Arabistan'da depolarda büyük yangın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki eski Harc yolunda bulunan depolarda yangın çıktı.
- Suudi Arabistan'da depolarda büyük yangın
RİYAD - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki eski Harc yolunda bulunan depolarda yangın çıktı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan eski Harc yolu yakınlarındaki depolarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.
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