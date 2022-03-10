Riyad'taki I. Dünya Savunma Fuarı (WDS) sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Riyad'taki I. Dünya Savunma Fuarı (WDS) sona erdi

10.03.2022 02:01
Riyad'taki I. Dünya Savunma Fuarı (WDS) sona erdi

Suudi Arabistan'da ilki düzenlenen Dünya Savunma Fuarı (WDS), yaklaşık 8 milyar dolarlık anlaşma başarısıyla son buldu.

Suudi Arabistan'da ilki düzenlenen Dünya Savunma Fuarı (WDS), yaklaşık 8 milyar dolarlık anlaşma başarısıyla son buldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, 42 devletten 600 kurumun katılımcı olduğu WDS'yi, 80'den fazla askeri heyet ile toplam 85 bin kişi ziyaret etti.

Fuar sırasında askeri ve savunma alanında yerli ve yabancı olmak üzere birçok anlaşmaya imza atıldı.

Yapılan anlaşmaların toplam değerinin 29,7 milyar riyal (7,9 milyar dolar) olduğu belirtilen haberde, bunların yüzde 46'sının yerli firmalar tarafından yapıldığı ve bu durumun ülkede askeri sanayinin yerleşmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Suudi Arabistan Askeri Sanayi Genel Kurulu Başkanı Ahmed el-Uheli, "Fuar sırasında gerçekleşen ortaklıklar, vizyonun 2030 yılına kadar askeri teçhizat ve hizmetlere yapılan hükümet harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerelleştirme hedeflerine hizmet eden yeni bir çağın habercisi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da I.Dünya Savunma Fuarı (WDS), 6-9 Mart tarihlerinde başkent Riyad'ta düzenlendi.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan 33 yıl sonra Tayland'a seyahat yasağını kaldırdı Suudi Arabistan 33 yıl sonra Tayland'a seyahat yasağını kaldırdı Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Suudi Arabistan, Riyad, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Riyad'taki I. Dünya Savunma Fuarı (WDS) sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 02:07:46. #1.12#
SON DAKİKA: Riyad'taki I. Dünya Savunma Fuarı (WDS) sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement