Rıza Akpolat: Beşiktaş'taki etkinliklerde havai fişek kullanmıyoruz - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde meydana gelen havai fişek patlamasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar kullanmadığımız gibi, bundan sonra da Beşiktaş'ta herhangi bir vesileyle havai fişek kullanmayacağız" dedi.

Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde havai fişek patlayıcılarını taşıyan kamyonda meydana gelen patlama sonrası birçok büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri bundan sonra düzenleyecekleri etkinliklerde havai fişek kullanmama kararı aldıklarını duyurdu.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen etkinliklerde havai fişek kullanılmadığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar kullanmadığımız gibi, bundan sonra da Beşiktaş'ta herhangi bir vesileyle havai fişek kullanmayacağız. Canımızın, canlarımızın yanmasına göz yummamız mümkün değil. Hep birlikte yeni teknolojilerle desteklenmiş, doğa dostu ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.