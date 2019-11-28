Rıza Akpolat'tan gençlere Beşiktaş Akademi müjdesi

Beşiktaş Belediyesi, lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olarak hizmet verecek 'Beşiktaş Akademi'yi hayata geçiriyor. Müjdeyi Başkan Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Eğitim ve öğretim faaliyetlerine verdiği önemi sıkça dile getiren ve Açık Mikrofon buluşmalarında da vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ta bir ilke daha imza attı. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin artık ücretsiz olarak derslerine hazırlanarak, hayallerine kavuşacağı Beşiktaş Akademi 3 Aralık itibariyle hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Beşiktaş Akademi'yle ilgili tüm detayları paylaşan Başkan Akpolat, "Eğer imkan sağlanırsa tüm öğrencilerimizin içindeki cevherin çıkarılabileceğine inanıyoruz. İşte bu inançla sözümüzde durduk, Beşiktaş Akademi'yi kurduk. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Ne Mutlu Beşiktaş Var!" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Akademi nedir?



Yapılan açıklamada Beşiktaş Akademi hakkına şu bilgiler verildi: "Beşiktaş Akademi'ye Lise yerleştirme sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileriyle üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar kabul edilecek. Üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan öğrenciler sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere iki farklı dalda sınava hazırlanabilecek. Lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere hafta sonu sabah ve öğlen olmak üzere iki grupta eğitim verilecek. Üniversiteye hazırlanan mezun öğrenciler hafta içi, 12. sınıf öğrencileri ise hafta sonu derslerine devam edecek. Kayıtlarda Beşiktaş'ta ikamet edenlere öncelik tanınacak. Akademide dersler 3 Aralık 2019 tarihinde başlayacak." - İSTANBUL