Rıza Akpolat'tan mevkidaşlarına 'Online Tıbbi Danışmanlık' çağrısı geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rıza Akpolat'tan mevkidaşlarına 'Online Tıbbi Danışmanlık' çağrısı geldi - Son Dakika

Rıza Akpolat'tan mevkidaşlarına 'Online Tıbbi Danışmanlık' çağrısı geldi

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlamasının ardından alınacak önlemler hakkında mevkidaşlarına bir çağrıda bulundu.

Rıza Akpolat'tan mevkidaşlarına 'Online Tıbbi Danışmanlık' çağrısı geldi, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlamasının ardından alınacak önlemler hakkında mevkidaşlarına bir çağrıda bulundu. Akpolat, bu süreçte hastanelerin kapasitesinin korunması gerektiğini belirterek tüm belediyelerin dijital sisteme geçmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesi nedeniyle hastanelere de talepler arttı. Bu taleplerin artması ve kapasitenin korunması amacıyla Beşiktaş Belediyesi de yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Online Tıbbi Danışmanlık Hizmeti'yle Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkmadan ve hastanelere gitmeden belediyenin sistemi üzerinden doktorlara ulaşarak sorularına cevap alıyorlar. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için dijital sistemlerin uygulamaya konulması gerekliliğinin çok önemli olduğunu ifade ederek belediye başkanı mevkidaşlarına çağrıda bulundu.

AKPOLAT, "DİJİTAL SAĞLIK SİSTEMLERİ TÜM BELEDİYELERDE UYGULANMALI"

Hastane hizmet kapasitelerinin olası korona hastaları, ağır hastalar ve yaşlılar için korunması gerektiğini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Biz Beşiktaş Belediyesi olarak Online Tıbbi Danışma Hizmeti veriyoruz. Hastalık belirtisi gösteren komşularımız internet üzerinden 7/24 doktorlarımıza danışabiliyorlar. Korona salgınıyla mücadele bir kapasite meselesi. Hastane kapasitelerini gerçek hastalar için korumamız kritik öneme sahip. Biz bu uygulamayı sağlık sisteminin üzerindeki olası yükü azaltmak için başlattık. Tüm belediyelere çağrı yapıyoruz. Lütfen siz de dijital sistemlerinizi kurun; ortak çabayla bu zor günleri aşalım" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
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