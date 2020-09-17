Rıza Akpolat: Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan, Türk Tabipleri Birliği'nin COVİD-19 salgınında artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için gerçekleştirdiği farkındalık çalışmasına destek açıklaması geldi.

Sağlık çalışanlarını pandemi sürecinin başından beri desteklediğine dikkat çeken Beşiktaş Belediyesi öncelikle 185 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu sağlık personellerine tahsis etmişti. Ardından bu zorlu süreçte gece gündüz fedakarca çalışan sağlık emekçilerine şükranlarını sunmak ve anısını yaşatmak için de Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'nde bir duvar No More Lies mahlaslı sanatçı tarafından sağlık emekçilerini temsil edecek şekilde bir muralla renklendirildi.

COVİD-19 salgınında en ön safta mücadele eden hekim ve sağlık çalışanlarının sorumluluğunun çok ağır olduğunu ifade eden Başkan Rıza Akpolat, "Sağlık Emekçilerine Saygı Duvarımızdan tüm sağlıkçılarımızı selamlıyorum. Yaşam hakkı için her zaman mücadele eden doktorların ve onların yasal örgüt olan TTB'nin uyarıları bilimseldir, ideolojik değildir. Bu sese kulak vermek yerine bu sesi boğmak insanlarımızın sağlık hakkına, doğru bilgiye ulaşma hakkına, örgütlenme hakkına karşı bir saldırıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünün izinde, Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayım. Hepimizin durması gereken yer sağlık emekçilerinin yanıdır. Beşiktaş Belediyesi olarak her zaman sağlık emekçilerimizin yanındayız. İyi ki varsınız. Ayağınıza taş değmesin" dedi.