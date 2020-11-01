İZMİR'deki depremde tamamen yıkılan, Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki binanın enkaza doğru kayması üzerine çalışmalar durduruldu.
Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Apartmanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmaları yandaki Erbek Apartmanı'nın Rıza Bey Apartmanına doğru kaymaya başladığının belirlenmesi üzerine durduruldu. Uyarıların üzerine enkaz çevresinde önlem alınırken, kayan binada yapılacak incelemenin ardından çalışmalara yeniden başlanacağı bildirildi.ASANSÖRDE YEĞENLERİYLE ÖLMÜŞÖte yandan İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın asansöründe cesedi bulunan kadının Fatma Öztürk olduğu tespit edildi. Fatma Öztürk'ün 2 yeğeniyle parka gitmek için bindiği asansörde depreme yakalandığı anlaşıldı. Arama-kurtarma ekipleri, asansör bölgesinde ilk olarak hala Fatma Öztürk'ün cenazesini bulmuştu. Ekiplerin yaptığı çalışmada Öztürk'ün yeğenleri Ömer Yiğit Tekin (4) ve Feryal Özge Tekin'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Fatma Öztürk'ün evin 5'inci katında kalan babası ve eşi ise enkazdan sağ çıkarıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Rıza Bey Apartmanı'nda kayma tehlikesi nedeniyle çalışmalara ara verildi - Son Dakika