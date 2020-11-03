Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı - Son Dakika

Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı

03.11.2020 08:18

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş hekimliğinden iki kadın cesedi çıkartıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş hekimliğinden iki kadın cesedi çıkartıldı. Acı haberi alan ailesi yasa boğuldu.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinden 07.00 sıralarında, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Talihsiz kadınların cansız bedeni ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey Apartmanı'ndan toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı
Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı
Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı
Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı

Seferihisar, Bayraklı, İzmir, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı - Son Dakika


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