Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular - Son Dakika

Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular

03.11.2020 16:57

İzmir'de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı.

İzmir'de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı. Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, "Depremin merkez üssü Seferihisar'da oturan kardeşimiz ile görüntülü konuşurken bize deprem olduğunu haber verdi. O sırada Bayraklı'da henüz sallantı yoktu. Depremden 2 saniye ile görüntülü konuşma sayesinde kurtulduk" dedi.

İzmir'de Seferihisar merkez üssü olarak belirtilen 6,6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Binanın birinci katında bulunan diş hekimine giden iki kardeş de, binadan son anda çıktı. Seferihisar'da oturan diğer kardeşlerini görüntülü aradıklarını ve kardeşlerinin depremi 2 saniye öncesinden "Deprem oluyor" diye haber verdiğini belirten Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, bu sayede binadan koşarak çıktıklarını söyledi.

"BİZİ O GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA HAYATA BAĞLADI"

Olcay Maşa, "Ablamın diş hekimi randevusuna birlikte gitmiştik. Diş hekimi birinci kattaydı. Ablam deprem sırasında diş koltuğundaydı. Seferihisar'da oturan diğer kardeşimizi görüntülü arayıp ablamızın diş provasını izletmek istedim. Kardeşimiz görüntülü arama anında 'abla deprem oluyor' dedi. Önce onun hissetmesi bizi hayata bağladı. Bayraklı'da o sırada sallantı yoktu. Dedikten 2 saniye sonra sallanmaya başladık. O sırada doktor 'deprem oluyor' kaçın dedi. Ben hayatımda ilk defa depremde birkaç saniye bile durmadan kaçmaya başladım. En hızlı şekilde kapıdan çıkmaya çalıştık. Bina yıkılmaya başlamıştı. Yerler moloz doluydu. O sırada düştüm ve kalmayacağımı düşündüm. O sırada ablam beni tutup kaldırdı. Duvarların açıldığını gördüm. Her yerden üstümüze duvarlar düşmeye başladık. Kapıdan çıktım ve toz bulutu geldi. Bir ara ablamı göremedim, içeride kaldığını düşündüm ama sonra ablam o toz bulutunun içinden çıktı. Galiba binadan son çıkan ablamdı. Diş hekiminde bizden başka insanlar da vardı. İnsanlar bağırıp çağırıyordu. Duvarın dibinde sessizce bekleyenler vardı. Bizi o görüntülü konuşma hayata bağladı. 2 saniye önce depremin olduğunu kardeşim söyleyince o 2 saniye ile galiba kurtulduk" diye konuştu.

"HER YER TOZ TOPRAK OLDU"

Neslihan Maşa, "Kardeşim benimle gelmişti. Diş koltuğunda oturuyordum. Deprem olduğunda diş hekiminin koltuğu salladığını sandım. Kardeşimiz de deprem olduğunu söyledi. Hemen koşmaya başladık. Diş hekimi çalışanları 'bina yıkılıyor' diyordu. Sonra her yer toz toprak oldu. Binanın üstümüze yıkılık hayatımızı kaybedeceğimizi düşündüm. Binanın dışına çıkınca kardeşimle buluşup sarıldık. Herhalde binadan son çıkan ben oldum" derken, Seferihisar'da oturan kardeş Seda Maşa Özüdoğru da, "Görüntülü konuşurken ablamlara deprem olduğunu söyledim. Onlar bana 'nasıl?' dedi. Sonra diş hekimi kaçın dedi ve bir daha da hiçbir şey görmedim. Ben o sırada şoke oldum ama binanın yıkılacağını düşünmemiştim. Çıktıklarında beni arayıp binanın çöktüğünü söylediler. Sonra da soluğu burada aldım. Ben de şu anda enkaz altında yakını olan kişilerden olabilirdim. Allah o insanlara da sabır versin" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Samet Doğru/İHA)

Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular
Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular
Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular
Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular

Seferihisar, Diş Hekimi, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular - Son Dakika


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