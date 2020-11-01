Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
01.11.2020 09:49
İZMİR'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin cansız bedenine ulaşıldı.
İZMİR'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin cansız bedenine ulaşıldı.
Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı, yıkıldı. Apartmanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, bu sabah bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmayla enkaz altından çıkarılan 40 yaşlarındaki erkeğin cansız bedeni, morga kaldırıldı.Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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