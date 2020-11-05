Rıza Bey Apartmanı önünde duygu dolu anlar: Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Rıza Bey Apartmanı önünde duygu dolu anlar: Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu
05.11.2020 21:19
Rıza Bey Apartmanı önünde duygu dolu anlar: Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler İzmir'deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde toplanan onlarca kişi, karanfiller bırakıp mumlar yaktı.
Rıza Bey Apartmanı önünde duygu dolu anlar: Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler
İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde toplanan onlarca kişi, karanfiller bırakıp mumlar yaktı. Duygu dolu anların yaşandığı anlarda, ölenlerin yakınları dakikalarca gözyaşı döktü.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda, 34 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı. Onlarca kişide akşam saatlerinde yıkılan apartmanın önüne geldi. Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı. Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınlarıda gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.
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