Rıza Bey Apartmanında 3 ceset daha çıkarıldı - Son Dakika

İZMİR'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanından 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 4 katı enkaz haline gelen 7 katlı Barış Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması sürüyor. Saat 14.15'te 3 kişinin daha enkaz altından cenazesi çıkarıldı. Böylelikle Rıza Bey Apartmanında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Enkazda olduğu tahmin edilen 26 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.