Rıza Bey Apartmanının enkazı kaldırıldı, geriye acılar kaldı - Son Dakika

Rıza Bey Apartmanının enkazı kaldırıldı, geriye acılar kaldı

05.11.2020 00:54
Rıza Bey Apartmanının enkazı kaldırıldı, geriye acılar kaldı, System.String[]

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı.

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı. Apartmandan geriye boş bir arazi ve acılar kaldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında meydana gelen 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı depremin şiddetiyle yıkılmıştı. Depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında 19 kişi sağ kurtarılırken 34 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Depremin ardından geçen 91. saatte 3 yaşındaki Ayda bebeğin çıkarılmasıyla da akıllarda yer eden Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları diş hekimi Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından sonlandırıldı.

"Sadece acılar kaldı"

Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle enkaz temizleme çalışmaları hız kazandı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerinde tamamlandı. Rıza Bey Apartmanında geriye boş bir arazi kaldı. Apartmanın bulunduğu yerden geçen vatandaşlar ise araziye baka kaldı. Rıza Bey Apartmanına yakın bir noktada oturan Avukat Ecemnur S., Rıza Bey Apartmanında bürosu olan avukat arkadaşlarının olduğunu ve yıkılmadan önce buraya sıklıkla geldiğini söyleyerek, "Enkaz kalktı ama sanki hala burada tanıdıklarımız var gibi. Uğramadan duramıyorum. Sanki hala oradan bir ses geliyormuş gibi. Anlatacak kelime yok, enkaz kalktı ama geriye acı kaldı. Sadece acılar kaldı" dedi. - İZMİR

Rıza Bey Apartmanının enkazı kaldırıldı, geriye acılar kaldı
Rıza Bey Apartmanının enkazı kaldırıldı, geriye acılar kaldı
Rıza Bey Apartmanının enkazı kaldırıldı, geriye acılar kaldı
Rıza Bey Apartmanının enkazı kaldırıldı, geriye acılar kaldı

Arama Kurtarma, Seferihisar, İzmir, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıza Bey Apartmanının enkazı kaldırıldı, geriye acılar kaldı - Son Dakika


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