Rıza Çalımbay, 500. Maçına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay, 500. Maçına çıkacak - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay, 500. Maçına çıkacak

6 saat önce

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Pazar günü Fenerbahçe maçında karşısında kırmızı-beyazlı ekibin başındaki 114, Süper Lig'deki ise 500. maçına çıkacak.

Rıza Çalımbay, 500. Maçına çıkacak, System.String[]

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Pazar günü Fenerbahçe maçında karşısında kırmızı-beyazlı ekibin başındaki 114, Süper Lig'deki ise 500. maçına çıkacak. Yiğidolar, Çalımbay yönetiminde 43 galibiyet, 30 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.


Sivasspor'da ikinci dönemi ve 4. sezonunu yaşayan teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında kırmızı-beyazlı ekibin başındaki 114. maçına çıkacak. Çalımbay, Süper Lig ve Süper Lig Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar "Sivasspor Teknik Direktörü" sıfatıyla 113 maça çıktı.


Sivasspor başında 42 maç kazandı


DG Sivasspor, resmi müsabakalarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile 42 galibiyete imza attı. 30 maçta berabere kalan "Atom karınca" lakaplı teknik adam, 41 karşılaşmada ise sahayı puansız terk etti.


Ligde 1,46 puan ortalaması


Süper Lig'de 18 ayrı sezonda 499 maçta saha kenarında olan ve bu alanda ligde en fazla maça çıkan teknik direktörler arasında yer alan Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü oynanacak olan maçta aynı zamanda teknik direktör olarak 500. Süper Lig maçına çıkacak. 56 yaşındaki deneyimli teknik adam Sivasspor'un başında 113 Süper Lig maçında sahadaki yerini aldı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 42 galibiyet, 30 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı ve bu karşılaşmalarda 1,46 puan ortalamasına ulaştı.


192 galibiyet aldı


Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde çıktığı 499 Süper Lig maçının 192'sinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Çalımbay, 136 maçtan beraberlikle, 171 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Çalımbay ayrıca, teknik direktörlük kariyerinden en fazla Sivasspor'un başında maça çıktı.


Ankaraspor'un başında 6 maça çıktı


Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig kariyerinde en az maça çıktığı takım Ankaraspor oldu. Çalımbay, 2005-2007 sezonunda Ankaraspor başında 6 maça çıktı. Çalımbay bu maçların 1'inden galibiyetle, 2'sinden beraberlikle, 3'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.


"Galibiyet istiyorum"


Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 500. maçına çıkacağını söyleyerek; "Teknik direktörlük hayatımda 500. maça ilk günkü heyecan ve duygu ile çıkacağım, benim için bu önemli maçtan sahadan galibiyetle ayrılmak istiyorum" dedi. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:19 Kaynak: İHA
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