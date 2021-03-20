Rıza Çalımbay: "Aldığımız galibiyet çok iyi bir galibiyet"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda 5-3 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada deplasmanda 5 gol atmanın kolay bir şey olmadığını söyleyerek, "Takımımdan gerçekten çok memnunum. Çok iyi mücadele ettik" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mücadeleyi değerlendirdi. Çalımbay, Göztepe'nin Ünal Karaman geldikten sonra güzel bir grafik çizdiğini belirterek, "Kendi sahasında iyi bir takım. Maça çok iyi başladık. İyi bir skor yakaladık. Sonra Göztepe her türlü riski göze aldı. Herkes hücum oynar pozisyona geldi. Bizim orada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Onları da iyi şekilde değerlendirebilseydik gol yemeden buradan gidebilirdik. Ben takımımdan gerçekten çok memnunum. Çok iyi mücadele ettik. Aldığımız galibiyet çok iyi bir galibiyet. Deplasmanda 5 gol atmak kolay değil. Takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)