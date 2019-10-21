Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olacak olan D.G. Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Antalyaspor maçı bize göre Galatasaray maçından zor bir maç. Alacağımız puanlar çok önemli içeride de dışarıda da. Özellikle Antalya maçı bizim için final gibi bir maç" dedi.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.



İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmazken, izinli olan Mert Hakan Yandaş'da yer almadı.



"Kıran kırana mücadele ettik"



Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 3-2 yenildikleri Galatasaray maçını, hakemleri, oynayacakları Antalyaspor maçını ve Beşiktaş Kulübü Başlığı seçimine ilişkin konuştu.



Çalımbay, Galatasaray maçında kıran kırana mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray deplasmandan puan ya da puanlar almak için gittik. Bu benim kendi düşüncemdir; hakemler büyük maçlardan etkileniyor. Teknik direktör olarak bu konulara fazla girmek istemiyorum, konuşuyoruz değişen bir şey olmuyor. Oyuncular bu kadar ağır kırmızı kart görmesi gerekiyor. Hakemler biraz daha anlayışlı davransa daha iyi olur. Isaac Cofie'nin pozisyonunda başka bir Galatasaraylı futbolcu olsa hakemin onu atacağını düşünmüyorum. Bizim orada kıran kırana mücadele etmemiz gerekiyordu, biz de onu yaptık. 10 kişi kalmamıza rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadık. Gerçekten mükemmel oynadık. 11 kişi yapamadığımız şeyleri 10 kişi ile çok çok daha iyi yaptık. Oynadığımız oyun mükemmeldi. Sadece yediğimiz goller iyi goller değildi. Şu ana kadar oynadığımız her maçta gol attık. Biz içeride de dışarıda da galibiyet ve gol için oynuyoruz. Galatasaray deplasmanında da aynı şekilde mücadele ettik. Çok güzel bir lig maçı oldu. Ben takımdan çok memnunum" dedi.



"Hakemlerle ilgili boşa konuşuyoruz"



Artık hakemlerle ilgili boşa konuştuklarını söyleyen Çalımbay, hakem hatalarına katlanacaklarını belirtti. Çalımbay, "Hakemlerle ilgili boşa konuşuyoruz gibi geliyor artık. Konuşmayı bile gerek görmüyorum. Yapacak bir şey yok. Bazı şeylere katlanacağız. Lige böyle devam edeceğiz. Artık bir şey diyemiyorum ben. Bir sürü şey söyledik VAR'la ilgili. Hakem arkadaşlara da ne söyleyeceğiz? Futbolcunun oyundan atılması bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit şeyden oyuncu atılmaması gerekiyor. Cofie'nin ayağını kaçıracak yeri yoktu yani. Bana göre futbolcu arkadaşlarında bence hakem olması gerekiyor. Futbolu bırakan arkadaşlarımızı hakemliğe özendirmek gerekiyor. Onlar hiç değilse futbolun tam içine girebilirler. Bence orada atılan arkadaşımız haksız atıldı. Bence çok ağır bir karardı" şeklinde konuştu.



"Maçı kazanmak istiyoruz"



Çalımbay, ligde yeni bir periyodun başlayacağını vurgulayarak, "Bu hafta Antalyaspor ile oynayacağız. Antalyaspor maçı bize göre Galatasaray maçından zor bir maç. Ligdeki konumları baktığımız zaman herkes birbirine çok yakın. Alacağımız puanlar çok çok önemli içeride de dışarıda da. Özellikle Antalya maçı bizim için final gibi bir maç oldu yani ona göre çıkacağız. Antalyaspor maçının kolay olmayacağını biliyorum. Antalya takımını iyi tanıyorum. Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçında aldığı skora aldanmadan maça hazırlanacağız. İyi kadroları var, iyi oyunculara da sahipler. Kendi sahamızda kaybetmek istemiyoruz, maçı kazanmak istiyoruz. Onun için de ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Çok zorlu bir periyota giriyoruz. Ligde ve kupada mücadele edeceğiz. Her türlü kendimizi hazır hale getirmemiz gerekiyor. İnşallah Antalya maçını da istediğimiz şekilde tamamlarız" şeklinde konuştu.



"Beşiktaş'ın önce taraftarını kazanması gerekiyor"



Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, son olarak Beşiktaş'a Başkan olarak seçilen Ahmet Nur Çebi'ye başarılar dileyerek, "Biz neticede yıllarca Beşiktaş'ta oynamışız. Yani bu bazıları yadırgayabiliyor. Bu bütün kamuoyunun bilmesi gerek. Benim futbol hayatım orada başladı ve orada bitti. Beşiktaş'la ilgili bana soruda sorulacak. Bende cevap vereceğim. Bazen neden Beşiktaş'la konuşuluyor diye konuşmalar olabilir. Camiadan geldiğimiz için. Bir de benim oradaki yerim çok farklı. Yıllarca takım kaptanlığı yapmışım, yıllarca formasını giymişim. Başka da bir forma giymedim ben zaten. Gittim oyumu da kullandım. 3 tane aday vardı. 3'ü de çok değerliydi. 3'ü de Beşiktaş için her şeyi verecek kişiler gerçekten ve şuanda Beşiktaş'ın bütün sorunlarını bilenler bunlar. Şimdi Ahmet Bey geldi. Yüzde yüz başarılı olacaktır. Oranın içinden geldi hem de sorunları çok iyi biliyor. Beşiktaş'ın önce taraftarını kazanması gerekiyor. Şu anda onlar kırgın durumda. Hangisi gelirse gelsin Beşiktaş'a çok büyük faydası olacaktı. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. - SİVAS