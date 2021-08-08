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Rıza Çalımbay: "Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz"

08.08.2021 10:35

- Rıza Çalımbay: "Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Türkiye için oynuyoruz" "Rövanş maçı çok çekişmeli geçecek" Avrupa kupalarında aldıkları başarılı sonuçları değerlendiren DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Aldığımız...

- Rıza Çalımbay: "Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Türkiye için oynuyoruz"

"Rövanş maçı çok çekişmeli geçecek"

SİVAS - Avrupa kupalarında aldıkları başarılı sonuçları değerlendiren DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Aldığımız galibiyetler ülke puanı için çok önemli. Bu maçlara çıkarken önce Türkiye için oynuyoruz. Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz. Onun için de kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, UEFA Konferans Ligi 3. Tur maçında Dinamo Batumi ile oynadıkları müsabakayı değerlendirdi.

Dinamo Batumi'nin iyi bir takım olduğunu söyleyen Çalımbay, "Gürcistan Ligi'nin lideri bir takım. Ligde 21 maç oynadılar. Bizden daha hazır bir takım. Zor bir maç oynadık. Sıcak bir hava vardı. Maçta ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Taraftarlarının da desteği ile baskı kurdular ama onları atlattık. İkinci yarı oyun taktiğimiz, oyuncu değişikliklerimiz hepsi iyi gitti. Güzel pozisyonlar yakaladık. İki tanesini değerlendirdik. İyi bir skorla geri döndük. 1-0 geriye düştüğümüz zaman da hiçbir zaman oyunu bırakmadık. Gol atmak için her şeyi yaptık. Değişikliklerde de bütün düşüncemiz gol atmaktı" şeklinde konuştu.

"Rövanş maçında dikkatli olmalıyız"

12 Ağustos'ta oynayacakları rövanş karşılaşmasının da kolay geçmeyeceğini dile getiren Çalımbay, "Dinamo Batumi, tam bir deplasman takımı. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gürcistan'da oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyundan kopmadan, disiplinli şekilde oynamamız lazım, yoksa bize problem olur. İyi oyunculara sahipler. Bütün takım bunun farkında. En büyük desteğimiz de taraftarımız olacak. Onların desteğiyle bu maçı iyi şekilde biteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yoğun bir tempo bizi bekliyor"

Sakat oyuncular nedeniyle maça çok eksikle çıktıklarını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Tam kadro olarak bir araya gelebilsek o zaman bizim hiçbir sorunumuz olmaz. Tek düşüncem şu an turu geçmek. Sonra diğer arkadaşlarımız da büyük ihtimal aramıza katılacak. Ardından 3 günde bir maç yapacağız. Yoğun bir tempo bizi bekliyor ama bu sene geçen sene ki gibi değil. Takımımızı iyi şekilde oturttuk. Alternatifli oyuncularımız var. Hem kadro olarak hem de transfer olarak güzel şeyler yaptık."

"Çok çekişmeli maç geçecek"

Alınan galibiyetlerin ülke puanı için çok önemli olduğuna da vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bu maçlara çıkarken önce Türkiye için oynuyoruz, her zaman. Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz. Onun için de kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz her zaman galibiyet için oynuyoruz. Rövanş maçında çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Taraftarımızın bizi çok iyi şekilde desteklemesi gerekiyor. Kolay bir maç olmayacağını herkes ilk maçta gördü. Çok çekişmeli maç geçecek. Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz
Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz
Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz
Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz
Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz
Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz
Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz
Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz
Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz

Rıza Çalımbay, Sivasspor, oyunlar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz' - Son Dakika Spor


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