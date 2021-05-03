Rıza Çalımbay: "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık"

03.05.2021 23:24
Rıza Çalımbay:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda 1-0 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet alarak yenilmeme serimizi devam ettirdik" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda 1-0 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet alarak yenilmeme serimizi devam ettirdik" dedi.

Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı Gradel'in ilk yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran ve puanını 58 yapan Sivasspor, ligde beşinci sıraya kadar yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu bir rakibe karşı iyi oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve yenilmezlik serisini de sürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Avrupa yolunda iyi bir galibiyet alarak yenilmeme serimizi devam ettirdik"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ve maçın genelinde disiplinli oynayarak galibiyeti hak ettiklerini belirten Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki takım için de Avrupa yolunda önemli bir maçtı. Biz buraya galibiyet için geldik. Her maçı kazanmak için mücadele ediyoruz. Bugün de ilk yarı gayet iyi oynadık. Skoru da yakaladık. İkinci yarı Gaziantep oyuncu ve taktik değişikliklerle baskı oluşturdu. Ama hem defans bölgesi hem de orta sahamız gerçekten mükemmel mücadele etti. İyi bir galibiyetle maçı bitirdik. Şimdi üç tane önemli maçımızı kaldı. Kalan bu üç maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Geçmişte çok sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıları aştıktan sonra önemli bir seri yakaladık. Bütün amacımız kalan üç maçı da kazanarak seriyi sürdürmek. Bu maçları kazanıp Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Rıza Çalımbay: Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel         
23:52
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek         
22:34
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış         
22:02
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:11:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Çalımbay: "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement