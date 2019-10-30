Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay Basın Toplantısı
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Rıza Çalımbay Basın Toplantısı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’da deplasmanda Başkent Akademi Futbol Kulübü’ne konuk olacak olan D.G. Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Rıza Çalımbay, “Sürprize hazır maçlar oynanıyor. Kimin kimi yendiği de belli olmuyor ve kritik kritik sonuçlar alınıyor. Bizim maçlarımızın hepsi tempolu, gollü ve gayet iyi geçiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'da deplasmanda Başkent Akademi Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan D.G. Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Rıza Çalımbay, "Sürprize hazır maçlar oynanıyor. Kimin kimi yendiği de belli olmuyor ve kritik kritik sonuçlar alınıyor. Bizim maçlarımızın hepsi tempolu, gollü ve gayet iyi geçiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Rıza Çalımbay Basın Toplantısı

Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Futbol, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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