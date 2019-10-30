Rıza Çalımbay Basın Toplantısı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'da deplasmanda Başkent Akademi Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan D.G. Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Rıza Çalımbay, "Sürprize hazır maçlar oynanıyor. Kimin kimi yendiği de belli olmuyor ve kritik kritik sonuçlar alınıyor. Bizim maçlarımızın hepsi tempolu, gollü ve gayet iyi geçiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.