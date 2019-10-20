Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı.



Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve siyah-beyazlı eski futbolcu Rıza Çalımbay, Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'na gelerek oyunu kullandı.



Oy kullanırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



