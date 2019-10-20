Rıza Çalımbay: "Beşiktaş için hayırlı olsun..."
16 dakika önce
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı.
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı.
Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve siyah-beyazlı eski futbolcu Rıza Çalımbay, Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'na gelerek oyunu kullandı.
Oy kullanırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:40
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