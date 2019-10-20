Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay: "Beşiktaş için hayırlı olsun..."
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş için hayırlı olsun...'

Rıza Çalımbay: "Beşiktaş için hayırlı olsun..."

16 dakika önce

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı.

Rıza Çalımbay:

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı.


Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve siyah-beyazlı eski futbolcu Rıza Çalımbay, Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'na gelerek oyunu kullandı.


Oy kullanırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Rıza Çalımbay, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı! 3 polis yaralandı
Beşiktaş'ta genç kıza taciz iddiası! Taciz anları kameraya yansıdı Ahmet Nur Çebi aracı, güne damga vurdu! Oy kullanan Pascal: Ben yaşlandım, oğlum futbolcu olarak geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 15:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay: "Beşiktaş için hayırlı olsun..."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]