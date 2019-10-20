Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay: Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

Rıza Çalımbay: Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

Rıza Çalımbay: Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum, System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çalımbay, "Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

-Oy kullanması


Beşiktaş Spor Kulübü, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:29 Kaynak: DHA
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