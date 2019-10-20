Rıza Çalımbay Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum
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Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:07 Kaynak: DHA
Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.
Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çalımbay, Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum şeklinde konuştu.
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