Rıza Çalımbay: "Beşiktaş karşısında elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş karşısında elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Beşiktaş karşısında elimizden geleni yapacağız"

6 saat önce

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi, "Kolay bir maç değil. Beşiktaş'la oynuyoruz.

Rıza Çalımbay:

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi, "Kolay bir maç değil. Beşiktaş'la oynuyoruz. İstanbul'da oynamak çok zor. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz, başka bir düşüncemiz yok" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan lider Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin konuştu. Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi takımda birçok oyuncunun sakat olduğunu ifade ederek, "Bir kupa maçı oynadık. Gerçekten iyi bir maç oynadık, maçın başından sonuna kadar. Oyun disiplininden kopmadan oynadık. Çok güzel şeyler yaptılar. Güzel bir maç oldu. Lig maçı gibi, hatta lig maçından daha tempolu bir maç oldu. O yüzden çok memnunum ama bir sıkıntımız oldu. Bayağı bir eksik arkadaşımız var. O yüzden üzgünüz. İnşallah onlar da yetişecek maça. Tabii ki oynayacağımız maç kolay bir maç değil. Beşiktaş'la oynuyoruz. İstanbul'da oynamak çok zor. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz, başka bir düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz sakat arkadaşlarımızın olması. Onun dışında başka sıkıntımız yok. 3 ihtimalli bir maç olacak. İlk yarıda nasıl oynamışsak, nasıl bir istikrarlı bir grafik çizmişsek aynı şekilde gitmeye çalışacağız" diye konuştu.

"1-2 TRANSFER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çalımbay, transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "1-2 transfer yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sadece Yasin Öztekin'i alabildik. 2 tane, belki 3 tane daha oyuncu alacağız ve transferi kapatacağız" ifadelerini kullandı.

"YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sakat oyuncuların durumu ile ilgili yöneltilen soruya tecrübeli teknik adam, "Mert Hakan Yandaş cezalı, Emre Kılınç'ın fıtığında bir sakatlık var, onunki bugün belli olacak. Onda biraz risk var. Fernando'da biraz risk var. Oynamama riski var ikisinde de. Aaron Appindangoye'nin bir sakatlığı var, belki oynayabilir. Marcelo da öyle. Bir darbe aldı ve sakatlandı. Oyundan o yüzden çıkarttık. Yetiştirmeye çalışıyoruz ama her türlü aksilik de olabilir" cevabını verdi.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. Dün oynanan kupa maçında forma giyen futbolcular ise takımdan ayrı koşu yaptı.

(İHA)

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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