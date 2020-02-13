Rıza Çalımbay: "Bu maçtan alacağımız dersler var" - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Bu maçtan alacağımız dersler var' - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay: "Bu maçtan alacağımız dersler var"

16 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak kupadan elenen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bu takım çok güzel şeyler yaptı ve mutlaka yapacaktır.

Rıza Çalımbay:

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak kupadan elenen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bu takım çok güzel şeyler yaptı ve mutlaka yapacaktır. Daha önce yaptığımız şeylerin hepsini yine yapacağız. Bu maçtan da alacak dersler var" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında DG Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor yarı finale yükselen taraf oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oynadıkları maçtan çıkaracakları derslerin olduğunu söyledi.


Çalımbay, "Kupa maçları her zaman sürprizlerle doludur. İyi konsantre olmazsan, kendini iyi hazırlamazsan veya eksik oyuncuların olduğu zaman bu tür maçlar bazen ters olabiliyor. Benim üzüldüğüm şey yenilmeden elendik. Oradan 0-0'lık avantajla ayrıldık. Burada golümüzü bulduk. Bunu korumamız ya da ikinci golü mutlaka bulmamız gerekiyordu. Çok erken gol yedik. Sonra riske girdik. Elimizde olan imkanları kullandık. Forvet hattında çok eksiğimiz vardı. Sakat arkadaşlarımız vardı. Onların yokluğunu bayağı hissettik. İyi pozisyonlarımız vardı. Ben maçı çevirebileceğimize inanıyordum. Son paslarda ve son vuruşlarda etkili olamadık ve elendik. Önümüzde çok önemli bir maçımız var. Arkasından oynayacağımız bir sürü maçımız var. Onlara konsantre olmamız gerekiyor. Bu takım çok güzel şeyler yaparak buralara geldi. Bugün elenmemizden dolayı kimse başka şey düşünmesin. Bu takım çok güzel şeyler yaptı ve mutlaka yapacaktır. Daha önce yaptığımız şeylerin hepsini yine yapacağız. Bu maçtan da alacak dersler var. Onunla ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda konuşacağız. Arkadaşlarımız maçı kazanmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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