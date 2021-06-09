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SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları - Son Dakika

SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları

09.06.2021 10:37

SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupalarıGeçen sezon gruptan çıkabilirdikKadromuz oturdu, 5-6 oyuncu alacağızLille'deki oyuncularımız bizi gururlandırdıMilli takımın ilk 4'e girmesi şans olmazUygun tedbirlerle lig seyircili oynatılabilirSüper Lig 18 takımla...

SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları

Geçen sezon gruptan çıkabilirdik

Kadromuz oturdu, 5-6 oyuncu alacağız

Lille'deki oyuncularımız bizi gururlandırdı

Milli takımın ilk 4'e girmesi şans olmaz

Uygun tedbirlerle lig seyircili oynatılabilir

Süper Lig 18 takımla oynanmalı

Eraydın AYTEKİN - Arife Defne ARSLAN SİVAS,(DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, Bu sene hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupalarında başarı. Sakat ve hastalık olmasaydı geçen yılki UEFA grubumuzdan çıkabilirdik. iyi ve oturmuş kadromuz var. 5-6 takviye yapacağız dedi. Çalımbay, Milli Takımın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına inandığını da ifade etti.

Demir Grup Sivasspor ile yeniden 1 yıllık sözleşme imzalayarak gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek üzere ekibiyle çalışmalara başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İyi bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren Çalımbay, Çalıştığımız zamandan itibaren başarılı bir süreç geçirdik. Özelikle bu yıl çok zor şartlar altında bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü belki de Türkiye'de çoğu takımın yapamayacağı şeyi yaptık. Çünkü herkesin beklentisi düşüyor veya düşme tehlikesi yaşıyordu ve biz bunu yaşamadık. Gayet iyi bir istikrar yakalayarak ligi çok iyi bir yerde bitirdik. Hatta Avrupa'da bile tek 19 namağlup bitiren takımız. Oyuncu arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Tabii bu sezon geçti ve artık önümüze bakmamız lazım. Geçen sezon ve önceki sezonlardan ders almamız gerekiyor ve buna göre transferlerimizi yapıp, kadromuzu da buna göre geniş tutmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak alacağımız oyuncularında faydalı oyuncular olması ve oyuncunun yedek oturmaması gerekiyor. Bu sene en büyük hedefimiz ne olursa olsun hem lig hem de Avrupa kupaları dedi.

HAZIRLIK DÖNEMİNİ İYİ GEÇİRMELİYİZ

Bu sene katılacakları Avrupa Konferans Ligi formatının daha farklı olduğunu belirten Çalımbay, Daha çok takım var. Eleme maçlarımız oynayacağız 2 tane ve bu kolay değil. Bizim oynayacağımız maçlardan önce oynanacak maçlar olacak. Biz galip olan takımlarla oynayacağız. Bunlarda basit görülmesin, hepsi çok kuvvetli takımlar. Bizim hazırlık dönemimizi çok iyi geçirmemiz lazım. Çünkü bu maçlar 22-29 Temmuz'da hazırlık döneminde oynanacak. Bütün amacımız o gruptan çıkmak. Geçen sene için çok üzüldüm. Sakatlık yaşamasaydık ve oyuncu eksikliklerimiz olmasaydı o gruptan çıkabilirdik. Bunun içinde bu yıl benim en büyük hedefim Avrupa diye konuştu.

5-6 OYUNCU ALACAĞIZ

Transfer çalışmaları için planlarını yaptıklarını ve görüşmelere başladıklarını belirten Çalımbay, Zaten kadromuz oturdu ve bir iskeletimiz var. Önemli olan mevcut oyuncularımızı tutmak. Özellikle Boyd, Kayode ve Robin Yalçın gibi mukavelesi biten arkadaşlarımızı elimizde tutmamız gerekiyor ama 5-6 oyuncu almak da şart. Bunun için çalışıyoruz dedi.

MİLLİ TAKIMIN İLK 4'E GİRMESİ ŞANS OLMAZ

Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takıma başarılar dileyen Çalımbay, Milli takımımızda çok iyi bir kadro oluştu. Yüzde 90'ı yurtdışında oynayan arkadaşlarımız ve çok başarılılar. Burak, Yusuf ve Zeki'yi Fransa'da şampiyon oldukları için özellikle tebrik ediyorum. 3 Türk futbolcusunun orda olması ve başarıda büyük pay sahibi olması bizi gururlandırdı. Milli takımımız yukarıya oynaması, ilk 4'e girmeleri, ilk 8? e girmeleri şans değil ve bu kesinlikle takımın başarısından. Eğer bir sakatlık ve sıkıntı yaşamazlarsa oradan çok iyi şekilde ayrılacaklarına inanıyorum ifadelerini kullandı.

UYGUN TEDBİRLERLE LİG SEYİRCİLİ OYNANABİLİR

Futbolda seyirci faktörünün önemli olduğunu ve salgının seyrine göre yeni sezonun seyircili başlatılabileceğini ifade eden Çalımbay, Sağlık Bakanı ve bizim fikrimiz farklı olabilir. Bana 30 bin kişilik bir stadın 5 bin kişilik bir tribününde insan olması sorun olmaz gibi geliyor. İyi de bir tedbir alınırsa rahatlıkla seyredilebilir gibi dedi.

YABANCI KARARI TAKIMLARI HAZIRLIKSIZ YAKALADI

TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralının zamansız olduğunu belirten Çalımbay, Takımlar hazır değilken bile bu yapılınca herkes şimdi başka şeylerle uğraşmaya çalışıyor. Bizim yine iyi ama mesela Kayseri'nin sanırım en az 26-27 yabancı oyuncusu var. Keza diğer takımlar da aynı şekilde hazırlıksız yakalandıkları için biraz sorun yaşanabilir. Kulüpler Birliği'nin itiraz etmesiyle karar değişebilir ifadelerini kullandı.

LİGİN İDEALİ 18 TAKIM

Süper Lig'de geride kalan sezonun 21 takımla oynandığını ve yeni sezonun ise 20 takımla devam edeceğinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, Türkiye ligi 20 takımda götürebilir ama 18 takım da olabilir. Bence 18 takımlı olduğu zaman oyuncuların dinlenmesi, federasyonun alacağı kararlar için yeterince vakit oluyor. 18 takım ideal bence ama 20 takım da oynanabilir. Benim tercihim 18 takımla oynanması diye konuştu.

SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları
SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları
SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları
SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları
SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları
SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları

Rıza Çalımbay, Arife, Lille, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Rıza Çalımbay Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları - Son Dakika Spor


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