Rıza çalımbay: bütün düşüncemiz trabzon maçını kazanmak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Futbolcularımız, Trabzonspor maçının ne kadar önemli olduğunu çok çok iyi biliyor. Hepsinin bütün düşüncesi maçı kazanmak" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor, bu akşam kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe hareketleri ve istasyon çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Armin Djerlek, Barış Yardımcı ve Serhiy Rybalka katılmadı. Çalımbay antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir maçının başından sonuna kadar oyun disiplininden hiç kopmadıklarını ve sahada çok iyi şeyler yaptıklarını ifade eden Çalımbay, "Golümüzü de bulduk, pozisyonlara da girdik ancak son paslara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyordu. Onun dışında çok iyi bir maç oynadık. Karşımızdaki takım bana göre dört büyükler kadar kaliteli bir takım ve iyi oyunculara sahipler. Onun için oradan puan almamız önemli. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik oradan 3 puanla ayrılabilirdik. Yeni bir takımız. Zaman zaman böyle hatalar oluyor. Takımımın gayretinden, mücadelesinden çok memnunum. İnşallah aynı şeyi Trabzonspor maçında daha üst seviye çıkartmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Pazartesi günü Trabzonspor ile oynanacak olan maçı da değerlendiren Çalımbay, kendi sahalarındaki tüm maçlardan 3 puan almak istediklerini belirterek, "Futbolcularımız, Trabzonspor maçının ne kadar önemli olduğunu çok çok iyi biliyor. Hepsinin bütün düşüncesi maçı kazanmak. Buradaki en büyük desteğimiz tabii ki taraftarımız. Onların desteği ile inşallah kendi sahamızdaki maçı kazanmak için bütün gayreti göstereceğiz. En son oynadığım maç da bunu gösterdi. Oynadığımız oyunun biraz daha üstüne çıkarsak, inşallah burada da istediğimiz sonuca kavuşacağız" diye konuştu.